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понедельник, 30 июля 2018 17:52

Железнодорожники не будут получать наградные знаки из России

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Железнодорожники не будут получать наградные знаки из России
Приостановили закупку из России наградных знаков "Почетный железнодорожник". Фото: garantpartners.com

Приостановили закупку из России наградных знаков "Почетный железнодорожник".

"Утром поручил остановить процедуру закупки знаков "Почетный железнодорожник". Укрзализныця также обратилась в Министерство инфраструктуры Украины с предложением пересмотреть порядок участия в сделке, которым регламентируется присвоение этого знака", - сказал и. о. председателя правления Укрзализныци Евгений Кравцов в комментарии "Украинской правде".

Также добавил, что соглашение должно быть пересмотрено украинской стороной с учетом актуальной политической ситуации.

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Укрзализныця заказала в РФ изготовления партии наградных знаков "Почетный железнодорожник" по 800 гривен за штуку.

При этом оплата производится путем безналичного расчета. Срок поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг - до 31 декабря 2018 года.

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