Зеленского просят не допустить нарушения закона в кадровом конкурсе в Госуправделами – СМИ

Национальный культурный Центр Украины в Москве. Фото: ukrcentr.ru.

Кандидат на должность генерального директора Национального культурного центра Украины в Москве Олег Овсиенко не отвечает квалификационным требованиям.

Об этом пишет "Україна молода".

В частности, на кандидатуру Овсиенко обратили внимание общественные деятели и представители культурно-художественного сообщества, которые просят Президента провести кадровый конкурс прозрачно и в соответствии с действующим законодательством. Об этом информируют отечественные СМИ со ссылкой на источники в художественном сообществе.

Конкурс на должность генерального директора Национального культурного центра Украины в Москве, который входит в структуру Государственного управления делами, пытаются провести уже третий год.

Среди кандидатов, допущенных конкурсной комиссией, есть сотрудник ГУД, бывший заместитель директора ГП "Зал официальных делегаций" Госуправления Олег Овсиенко.

Согласно автобиографии, выложенной на официальном сайте ГУД, господин Овсиенко не отвечает многим квалификационным требованиям к должности, а именно: не имеет соответствующего стажа работы в сфере культуры, профильного образования и т.д.

Общественные деятели, представители культурной отрасли обращаются к Президенту Украины не допустить нарушения Закона Украины о культуре и провести конкурс согласно действующему законодательству.

Национальный культурный Центр Украины в Москве был создан еще в 90-х годах прошлого столетия для культурно-просветительской деятельности, поддержки украинской диаспоры в России, популяризации украинской культуры, языка и истории. "Из-за нехватки средств и профессиональных кадров в последнее время он работает очень плохо", – утверждают общественные деятели. "Что недопустимо, особенно сейчас, во время конфликта с Российской Федерацией".