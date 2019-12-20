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пятница, 20 декабря 2019 17:40

Зеленского попросили вмешаться в вопрос "зеленых тарифов"

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Зеленского попросили вмешаться в вопрос &quot;зеленых тарифов&quot;
Группа инвесторов просит президента обеспечить поддержку норм, предложенных компромиссным законопроектом №2543, который предусматривает механизм добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа. Фото: новостной

Инвесторы, представляющие большинство участников сектора возобновляемой энергетики (ВИЭ) и вложили в Украину 4 млрд евро, обратились к президенту Владимира Зеленского с просьбой поддержать компромиссное решение о "зеленых" тарифов, достижению которого препятствует Комитет ВР по вопросам энергетики и коммунальных услуг во главе с Андреем Герус. Открытое обращение к президенту обнародован на сайте Европейско-Украинского энергетического агентства.

"Мы готовы рассмотреть вопрос о ограничениях снижение имеющейся ставки" зеленого "тарифа", - говорится в обращении, которое подписало около 30 международных и украинских компаний.

Группа инвесторов просит президента обеспечить поддержку норм, предложенных компромиссным законопроектом №2543, который предусматривает механизм добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа.

"Мы считаем этот законопроект сбалансированным компромиссным решением между инвесторами и государством", - говорится в обращении.

Инвесторы уверены, что этот документ позволит улучшить инвестиционный климат Украины.

Достижение компромисса осложняется из-за позиции профильного комитета Верховной Рады, который возглавляет Андрей Герус. 13 декабря комитет отказался поддержать этот проект закона - "за" выступили 8 из 17 его членов. Против голосовали члены комитета от фракции "Слуга народа" во главе с Андреем Герус.

"Учитывая важность сектора ВИЭ для экономики Украины и для предотвращения изменения климата, мы любезно просим вашей поддержки в обеспечении стабильного регуляторной среды сектора ВИЭ, в частности путем поддержки компромиссного решения, предложенного в проект Закона № 2543. Мы открыты для диалога и готовы предоставить Вам всю необходимую дополнительную информацию о нашей общей позиции ", - говорится в обращении инвесторов.

Напомним, ранее Международные компании предупредили о рисках многомиллиардных арбитражей против Украины из-за возможного ретроспективный просмотр "зеленого" тарифа.

12 декабря посольства Дании, Норвегии и Швеции обратились с письмом в адрес министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржель и председателя Комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальные услуги Андрея Геруса, в котором призвали к нахождению компромисса с инвесторами в вопросе "зеленого" тарифа.

Обозреватель
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20
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