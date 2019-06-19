Зеленский заявил, что работа с МВФ продолжается и дефолта не будет

Зеленский заверил, что дефолта Украины не будет. Фото: Корреспондент

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже в июле начнется подготовка новой программы с Международным валютным фондом. Глава государства подчеркнул, что дефолта не будет и Украина продолжит сотрудничать со Всемирным банком и МВФ.

Во время встречи в Берлине с большим и средним бизнесом Германии Зеленский обсудил с представителями экспортные возможности, а также изменения в законодательстве, которые противоречат Соглашению об ассоциации с Евросоюзом, сообщает пресс-служба Администрации президента.

На встрече присутствовали представители компаний, чей совокупный портфель составляет 220 млрд евро, что превышает два валового внутреннего продукта (ВВП) Украины и предоставляет около 450 тыс. рабочих мест.

Президент Зеленский заявил, что иностранный бизнес боится давления украинских правоохранительных органов и украинских судов, которые не защищают бизнес от давления. Зеленский заявил, что инвестиционный климат является сейчас приоритетом для Украины.

В свою очередь представители бизнеса отметили, что надеются на улучшение инвестиционного климата и адаптации европейских стандартов в стране.

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