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суббота, 29 мая 2021 13:42

Зеленский расширил права предпринимателей

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Зеленский расширил права предпринимателей
ФЛП получат право предоставлять гостиничные услуги. Фото: Pexels

Президент Украины Владимир Зеленский расширил права ФЛП.

Президент подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О туризме" относительно расширения круга субъектов предоставления гостиничных услуг", который Верховная Рада приняла 29 апреля 2021 года, сообщает сайт ОП.

"Документ имеет целью создание благоприятных условий для развития гостиничной инфраструктуры в Украине и, как следствие, увеличение популярности внутреннего туризма. Среди прочего закон позволяет физическим лицам - предпринимателям предоставлять гостиничные услуги", - говорится в сообщении.

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Пользователи получили право подавать заявление об установлении объектам туристической инфраструктуры соответствующей категории. Закон вступает в силу с 1 января 2023 и вводится в действие через три месяца со дня вступления в силу.

Законопроект об олигархах, который анонсировал президент Владимир Зеленский, власть держать "подвешенным". Так покажут, как глава государства старается бороться с олигархами, но ему мешают. Об этом Gazeta.ua рассказал политолог Виктор Бобыренко.

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