Зеленский пообещал помочь среднему и малому бизнесу

Президент посетил с рабочей поездкой Мариуполь. Фото: АП

Президент Украины Владимир Зеленский посетил в Мариуполе мультихаб Spalah. Пообщался там с молодежью и представителями бизнеса.

Зеленский назвал малый и средний бизнес кровью для организма страны, передает АП.

"Что может сделать власть Власть может не мешать и только помогать", - сказал он.

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Готовятся реформаторские законопроекты, способствующие развитию малого и среднего бизнеса. Зеленский отметил важность развития инфраструктуры Донбасса.

"В ближайшее время будут инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса. Я говорю об этом со всеми иностранными инвесторами", - резюмировал он.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 июня, отправился с рабочей поездкой в ​​Донецкую область. Должен посетить Мариуполь, где сегодня состоится празднование в честь 5-й годовщины освобождения города от оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.