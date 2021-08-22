Зеленский не понимает, кто даст гарантии экономической безопасности Украины после 2024 года

Зеленский заявил, что Меркель говорит лишь об общих вещах. Фото: АП

Президент Владимир Зеленский заявил, что до сих пор не понимает, кто даст гарантии экономической безопасности Украины после 2024 года. Тогда завершится действие контракта на транзит газа из России в Европу.

Президент сказал об этом на совместном брифинге с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщает "Українська правда".

"Мы обсуждали с госпожой канцлером вопрос о продлении договора о транзите газа через территорию Украины после 2024 года, но пока, я считаю, это очень общие вещи. Я хочу понять, что будет получать Украина и может потерять наше государство после того, как закончится договор 2024 года, и кто дает конкретные гарантии Украины", - сказал он.

23 августа состоится встреча министров энергетики Украины, США и Германии.

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"На ней, возможно, появятся какие-то более конкретные вещи. Речь может идти о переходе на зеленую энергетику и "зеленый" курс Украины, но все это требует очень больших денег и долгого срока", - добавил президент.

В Мариинском дворце в Киеве началась встреча президента Владимира Зеленского и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель. После переговоров в формате один на один предусмотрена встреча с представителями СМИ и продолжение переговоров в расширенном формате.