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пятница, 29 января 2021 10:59

Зеленский хочет, чтобы все поставщики фиксировали летнюю цену на газ

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Зеленский хочет, чтобы все поставщики фиксировали летнюю цену на газ
Субсидии выделят всем нуждающимся гражданам. Фото: unsplash

Газоснабжающие компании весной должны представить годовые продукты, чтобы потребители могли планировать свой бюджет.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Должна быть выгодна фиксированная цена на весь год. Чтобы наши люди могли планировать свой бюджет, видели цену и знали, что никто не имеет права ее неожиданно поднять", - сказал Зеленский.

Он отметил, что вопрос тарифов должен быть проанализирован и решен комплексно. По его словам, этим уже занимаются правительство и НКРЕКП.

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Президент добавил, что субсидии выделят всем нуждающимся гражданам. Зеленский обратился к местным властям с просьбой проконтролировать, чтобы на местах тарифы на тепло и горячую воду не выросли.

Газоснабжающие компании обнародовали тарифы для бытовых потребителей. Цена на газ не должна превышать 6,99 грн за кубометр, но поставщики могут установить и более низкую.

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