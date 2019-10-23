Заявления о реприватизации являются популизмом, который ударит по приватизации-2020

Фонд государственного имущества проявил политическую недальновидность, заявив о реприватизации телекоммуникационной компании "Укртелеком". Фото: detector.media

Заявив о реприватизации телекоммуникационной компании "Укртелеком", Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины проявил политическую недальновидность, поскольку это нанесет удар по большой приватизации, запланированный на 2020 год.

Об этом идет речь в материале "Опасная связь: кто выиграет и проиграет от реприватизации "Укртелекома".

В материале отмечается, что заявления о возврате в госсобственность "Укртелекома" - это политический популизм и недальновидность руководства ФГИ, которое не спешит отказываться от инициатив своих предшественников.

"Эксперты сетуют на недальновидных госчиновников из ФГИУ, с неистовым рвением кинувшихся выполнять спущенную еще при предыдущей власти задачу, выданную с прицелом на политические дивиденды. А поскольку никто не дал отбой, чиновники лениво отыгрывают старый сценарий, бездумно, по инерции", - говорится в материале.

Кроме того, автор подчеркнул, что дискуссии о реприватизации ставят под угрозу успех большой приватизации, запланированной властью на 2020 год. Поскольку инвесторы будут очень консервативно оценивать стоимость украинских активов, которые у них могут однажды отобрать.

"Это игра на понижение со стороны потенциальных покупателей государственных предприятий, которые выставлены на продажу в рамках большой приватизации, объявленной Президентом Зеленским. Особенно для покупателей госбанков, "Укрзализныци" и "Укрпочты". На фоне возврата "Укртелекома" иностранные инвесторы будут очень консервативно оценивать стоимость украинских активов. Что хорошо для местных опытных охотников за дешевым госимуществом, но плохо для Украины и каждого украинца", - сказано в материале.

По мнению автора, реприватизация "Укртелекома" грозит стране не только прямыми убытками, но и потерей репутации - инвесторы не придут в страну, в которой отбирают проданные активы. Поэтому власть может забыть о планах привлечь 50 млрд долларов инвестиций в ближайшие 5 лет.

Напомним, ранее СМИ отмечали, что статистика прямых иностранных инвестиций свидетельствует о том, что Украина не является приоритетом для зарубежных инвесторов, а риск национализации раннее проданных предприятий дополнительно отпугивает инвесторов. В частности, ситуация вокруг оператора связи "Укртелеком", где ФГИ сделал несколько неосторожных заявлений о возможной реприватизации предприятия, является негативным сигналом для инвесторов.