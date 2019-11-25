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понедельник, 25 ноября 2019 14:30

Заявления о реприватизации "Укртелекома" бьют по инвестиционным интересам Украины - Фесенко

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Заявления о реприватизации &quot;Укртелекома&quot; бьют по инвестиционным интересам Украины - Фесенко
Политолог Владимир Фесенко назвал риски для инвестиционного климата в Украине

Эпопея с возможной реприватизацией "Укртелекома", которая длится уже несколько лет, ухудшает инвестиционный климат Украины.

Об этом написал политолог Владимир Фесенко на своей страничке в Facebook.

"Я уже писал о рисках для инвестиционного климата в Украине конфликтов вокруг крупных компаний – Укртелеком, Миттал Стил Кривой Рог, и некоторых других. Некоторые из этих конфликтов, как в случае с Укртелекомом, тянутся из прошлого и связаны, как утверждают авторы ряда публикаций, с интересами прежнего руководства Фонда госимущества и их бизнес-политических патронов", – написал Фесенко.

Он также подчеркнул, что если ситуацию с возможной национализацией "Укртелекома" не нейтрализовать, это ударит по инвестиционным интересам страны.

"Все это, вроде бы частные проблемы, но если их не нейтрализовывать, то страдать будут инвестиционные интересы Украины",- написал Фесенко.

Ранее экономист Алексей Кущ высказал мнение, что попытка национализации "Укртелекома" приведет к снижению инвестпривлекательности Украины, а также подчеркнул, что в этом случае государство понесет значительные убытки, поскольку повторно компанию смогут продать только с большим дисконтом.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе инвестиционного форума в Мариуполе заявил, что реприватизация является плохим сигналом для инвесторов и подрывает доверие к государству, а также заверил, что правительство будет относиться к таким идеям очень осторожно.

Обозреватель
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