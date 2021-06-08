Завершили выплаты карантинных денег

Карантинные выплаты перестанут платить. Фото: Сегодня

В Украине завершилось финансирование карантинных выплат от государства застрахованным лицам - государственной помощи наемным работникам и предпринимателям, которые понесли убытки от карантина в феврале-мае 2021 года.

Выплаты были произведены по 339 939 заявлениям, по каждому было выплачено 8000 гривен, общая сумма составила 2,7 млрд грн, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

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30 марта Верховная Рада поддержала закон о карантинных выплатах 8000 ФОПам. На выплату единовременной материальной помощи для предпринимателей и наемных работников правительство направило 1,4 млрд гривен. 9 апреля в Украине начал действовать закон о выплатах ФОПам "карантинных" 8000 гривен. Заявки на получение 8000 гривен компенсации начали принимать 19 апреля.