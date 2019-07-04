Завершение энергореформы является приоритетом Украины на ближайшие 5 лет

Во время Третьей Международной конференции по вопросам реформ в Украине представили основные приоритеты, указанные в документе "Принципы Торонто"

Завершение реформы рынка газа и электроэнергии - ключевой приоритет в проведении реформ в Украине на 2019-2023 годы.

Об этом говорится в "Принципах Торонто", которые были представлены на Третьей Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Торонто.

"Завершить реформы рынка газа и электроэнергии: отменить государственные субсидии в энергетическом секторе; провести реформу угольного рынка и уменьшить потребление угля; ввести конкуренцию в секторе теплоснабжения; развитие возобновляемых источников энергии; улучшить эффективное использование энергетических ресурсов; защита уязвимых потребителей; улучшить эффективное управление и энергетическую независимость. Ввести эффективные программы энергоэффективности в секторах производства, транспортировки и потребления энергии, в частности в жилом секторе", - отмечается в документе "Принципы Торонто".

"Принципы Торонто" - документ, подготовленный экспертами гражданского общества, в котором дана оценка перспектив проведения реформ в Украине на протяжении 2019-2023 годов.

Напомним, 2-4 июля в Торонто проходит ежегодная Международная конференция по вопросам реформ в Украине, посвященная экспертному обсуждению прогресса реформ в Украине. Проведение конференций по вопросам реформ было основано правительством в 2017 году. Конференция выступает платформой, объединяющей украинских и международных государственных чиновников, бизнесменов, представителей стран ЕС, НАТО, G7 и гражданского общества для подведения годовых итогов процесса реформирования в Украине и обсуждения дальнейших приоритетных шагов и перспектив.