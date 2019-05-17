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пятница, 17 мая 2019 15:45

Зарплата выросла: кто в Украине получает больше всего

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Зарплата выросла: кто в Украине получает больше всего
В марте самые большие зарплаты получали работники финансовой и страховой деятельности - 20,5 тыс. грн. Фото: Униан

В марте реальная заработная плата украинцев выросла на 12,5%.

Выплаты выросли из-за повышения минимальной заработной платы, улучшение финансового состояния компаний. Также повлияла конкуренция между работодателями за кадры из-за трудовой миграции украинцев, говорится в макроэкономическом обзоре Минфина за апрель 2019-го.

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В марте самые большие зарплаты получали работники финансовой и страховой деятельности - 20,5 тыс. грн. Высокие зарплаты - у работников информации и коммуникации, профессиональной, научной и технической деятельности. Среди лидеров также была сфера госуправления и обороны, транспорта и складского хозяйства.

Наиболее динамичный рост заработных плат показала сфера профессиональной, научной и технической деятельности - на 42,4%.

Самую большую среднюю зарплату получают в Киеве - 16 207 грн. Наименьшую - в Черновицкой области (7437 грн). Средняя зарплата по Украине составляет 10 237 грн.

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