Зарплата президента втрое меньше, чем у руководителя его аппарата

Должностной оклад президента Украины - 28 тыс грн. Фото: pexels.com

Президент Украины Владимир Зеленский в январе 2021-го получил зарплату в 22,5 тыс. грн. Из состава Офиса президента самая высокая заработная плата в январе была у руководителя аппарата Алексея Днепрова - 74,3 тыс. грн.

2-я по величине зарплата у заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко. Ему перечислили 59,8 тыс. грн. На 3-м месте Андрей Ермак с выплатой 37 тыс. грн, пишет Obozrevatel.

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Заместители председателя Офиса президента получили следующие зарплаты: Юлия Свириденко - 35,2 тыс. грн, Юлия Соколовская - 33,5 тыс. грн, а Андрей Смирнов - 30,6 тыс. грн. Наименьшая выплата в Олега Татарова. Ее размер составил 21,9 тыс. грн. В общем работникам ОП прошлом месяце выделили более 14 млн грн.

Должностной оклад президента Украины - 28 тыс. грн. При этом министр, премьер и вице-премьер-министры имеют зарплату в размере около 55 тыс. грн.

Премьер-министр Денис Шмыгаль получил в январе 47 тыс. 293 грн зарплаты. Вся она состоит из должностного оклада.