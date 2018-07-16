Зарплата от 50 тыс. грн: кому платят больше всего

В июле самые большие зарплаты пропонуютьу IT-сфере. Фото: Work.ua

С 1 января 2018 года в Украине с 3200 грн до 3723 грн выросла минимальная зарплата. До конца текущего года минимальные выплаты украинцев могут достичь 4200 грн в месяц. Для этого необходим рост экономики и создания новых рабочих мест.

Правда на сайтах поиска работы предлагают вакансии с оплатой выше минимальной, пишет The Point.

Директор по разработке программного обеспечения

IТ-компания с офисом в Киеве ищет директора по разработке программного обеспечения на зарплату 210 тыс. грн. Это должен быть опытный менеджер, специалист, который разбирается как в людях, так и технологиях. Офис компании расположен рядом с метро Шулявская. Там обещают бесплатный кофе, массаж, занятия йогой, возможность поиграть теннис или поплавать в бассейне. При необходимости можно переночевать в гостинице в 100 метрах от офиса. Компания обещает компенсировать расходы на профессиональные тренинги, курсы, семинары и обеспечить медстраховку. За рекомендацию нужного кандидата готова заплатить $1,5 тыс.

Директор по маркетингу

Директору по маркетингу обещают платить 95 тыс. грн ежемесячно. Международная онлайн-школа английского языка ищет профессионалов для реализации самых смелых и креативных идей. Кандидат на должность должен иметь более 3-х лет профильного опыта работы, знать английский на высоком уровне. Основные обязанности - рост трафика на сайте и количества клиентов, реализация PR-стратегии по Украине и странам СНГ.

Менеджер по работе с клиентами

Сотрудника ищут на зарплату 85 тыс. грн. Одной из главных задач топ-менеджера будет увеличение количества университетов с аккредитацией АССА (Ассоциация дипломированных сертифицированных бухгалтеров). Будущий менеджер по работе с клиентами должен свободно владеть украинским, русским и английским языками. Иметь отличный опыт в сфере В2В. Кроме того, любить путешествовать.

Директор по развитию фармацевтического производства

Компания директору по развитию фармацевтического производства обещает платить 81 тыс. грн. Основные требования - высшее профильное образование, опыт работы не менее 3-х лет, желательно директором производства лекарственных препаратов. Кроме того, необходимо знать требования законодательства в области фармацевтического производства лицензионных условий, системы документации, технологий, методов планирования и управления производством. Компания обещает официальное трудоустройство, ставка плюс годовой бонус, профессиональное развитие и обучение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Когда лучше просить повышения зарплаты

Ведущий технолог

Ведущий технолог департамента по подготовке производства в компании Roshen может получать 50 тыс. грн. Компания ищет кандидатов с опытом работы не менее 3-х лет на позиции главного технолога крупного молочного предприятия. Кроме этого, важные знания технологии производства сухих молочных продуктов, масла, умение обрабатывать статистические данные и управлять на их основе технологии производства. Работодатель обещает конкурентную заработную плату, официальное трудоустройство, медицинскую страховку, компенсацию обедов, программы обучения и корпоративный трансфер.

Гражданские активисты составили рейтинг самых богатых депутатов Киевского горсовета. Больше всего в 2017 году заработал депутат от "Самопомощи" Сергей Башлаков: его доход составил 34 млн грн. Согласно декларации, Башлаков получил 17 млн дивидендов и 15 млн грн дохода от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав. На 2-м месте оказался депутат от "Солидарности" и владелец сети "Фуршет" Игорь Баленко с 16 млн грн дохода. На 3-м - представитель "Едности" Сергей Крымчак, которого подозревают в хищении имущества и с которого только недавно сняли браслет для слежки. Он заработал в прошлом году 10 млн грн.