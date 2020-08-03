Заробитчане рассказали о надежном сервисе для перевода денег из-за рубежа

Часто те, кто работает за границей, сталкиваются с проблемой перевода денег в Украину. Некоторые передают деньги для семьи и близких с водителями автобусов, кто-то передает со знакомыми при оказии, но не всегда это быстро и удобно. Для уверенности хочется найти надежный способ, чтобы не переживать за свои деньги и не столкнуться с мошенниками.

Онлайн-сервис перевода денег TransferGo - это удобный, выгодный и надежный способ переслать деньги своим родным в Украину. Денежные переводы в сервисе можно осуществить из 35 стран Европы на карту или счет любого банка в Украине. Также, пользуясь TransferGo, можно и неплохо заработать благодаря бонусной программе "Пригласи друга".

"Мне нравится в этом сервисе отсутствие скрытых платежей и комиссий. Все прозрачно. Видишь на экране сумму и понимаешь, что именно эта цифра будет зачислена на карту получателя. Второе, что я выделю - это, бесспорно, бонусную программу. Когда позволяют зарабатывать деньги собственной активностью и сообразительностью - это замечательно. Третье - надежность и конфиденциальность. Также мне очень нравятся разного рода акции и розыгрыши компании, приуроченные к праздникам", - говорит Сергей Терзиогло, украинец, который работает в Венгрии.

Автор: Фото надане TransferGo Перевести деньги надежно и выгодно в Украину можно с TransferGo

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Количество клиентов TransferGo во всем мире превысило 2 млн, среди них более 500 тыс. украинцев.

Сервис очень популярный и простой в использовании. Для получения денег отправителю достаточно лишь выбрать страны отправления и получения, ввести сумму и установить скорость зачисления перевода. Затем следует добавить информацию о получателе средств, выбрать способ оплаты перевода и отправить.

Сергей Литовченко работает в Польше и пользуется сервисом TransferGo с 2018 года. Он рассказывает: "Когда я впервые поехал на заработки, стал вопрос, как перевести деньги домой. Не хотел рисковать и передавать старыми способами, например автобусом или знакомыми, зная, что были неприятные случаи. На работе подсказали TransferGo, еще и с такой легкостью, мол, ты что с Марса - не знаешь об этой программе?".

Автор: Фото надане TransferGo Простота пользования TransferGo позволяет сэкономить драгоценное время.

По словам Литовченко, в сервисе ему нравится простота в переводе денег, дизайн приложения, отсутствие комиссии, выгодный курс.

"Главное - безопасность, не переживаешь, что деньги где-то затеряются в мировой паутине. Я уже многих убедил, что все-таки это лучшая программа. И служба поддержки на высоте. Более 30 людям помог, собственноручно зарегистрировав их в TransferGo. Они теперь благодарят за это и рекомендуют приложение другим", - говорит Сергей.

Опираясь на реальный опыт людей, которые довольны сервисом TransferGo, можно сделать вывод, что это надежный и выгодный способ перевода и получения денег. А также - TransferGo позволяет зарабатывать реальные деньги, а не эфемерные бонусы, за рекомендации сервиса друзьям и знакомым.

Переводить деньги из-за рубежа отныне можно на карты любых банков в Украине. Такую возможность запустил украинский сервис TransferGo.