Заработала зона свободной торговли с Израилем

Соглашение вступило в силу 1 января. Фото: pexels.com

1 января вступили в силу соглашение о зоне свободной торговли с Израилем.

Еще в ноябре его анонсировал президент Владимир Зеленский, повидмоляе "Економічна правда".

Соглашение отменяет ввозные пошлины на определенное количество промисловвих товаров, кроме ювелирных изделий. Нулевая пошлина будет действовать на 60% агропромышленных товаров с израильской стороны и 34% - с украинской.

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Соглашение о зоне свободной торговли стороны подписали в январе 2020 года.

Украинские товары смогут свободно попадать на британский рынок благодаря соглашению о свободной торговле с Великобританией. Она вступит в силу 1 января 2021 года. Свободный доступ получит 98% украинской продукции.