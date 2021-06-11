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пятница, 11 июня 2021 14:48

Заработает 100 новых центров "Дия" - Минцифры

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Минцифры планирует запустить более 100 центров Дия по всей Украине. В 52 ЦНАП откроют зоны для консультации предпринимателей "Дия.Бизнес".

Автор: Елена Луценко
  231 миллион гривен направят местным бюджетам на развитие сети центров Дия
231 миллион гривен направят местным бюджетам на развитие сети центров Дия

231 млн грн из госбюджета направят местным бюджетам на развитие сети центров Дия. Это обеспечит 5 млн украинцев современным государственным сервисом.

"Громады получат паспортное оборудование, оборудование для изготовления водительского удостоверения и другое оборудование, которое расширит количество доступных услуг в ЦНАП", - рассказала заместитель Министра цифровой трансформации Людмила Рабчинская.

Деньги получат 165 громад. В том числе 24 общины, не имеющие ЦНАП, получат 56,2 млн грн на строительство и 4,9 млн грн - на оборудование. Еще 19 громад получат 50,8 млн грн для трансформации ЦНАП райгосадминистраций в ЦНАП органа местного самоуправления.

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122 громады получат 81,3 млн грн на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт ЦНАП и 37,8 млн грн на новое оборудование.

Количество пользователей украинского электронного сервиса государственных услуг приложения "Дия 2.0" приблизилась к 4 млн.

В течение февраля ежедневно добавляли приложение "Дия. 2.0" по 10-20 тыс. пользователей. Статистика распределения по платформам выглядит так: 66,4% пользователи Android, 31,1% пользователи IOS 2,5% пользователи HUAWEI.

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