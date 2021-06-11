Заработает 100 новых центров "Дия" - Минцифры

Минцифры планирует запустить более 100 центров Дия по всей Украине. В 52 ЦНАП откроют зоны для консультации предпринимателей "Дия.Бизнес".

Автор: Елена Луценко 231 миллион гривен направят местным бюджетам на развитие сети центров Дия

231 млн грн из госбюджета направят местным бюджетам на развитие сети центров Дия. Это обеспечит 5 млн украинцев современным государственным сервисом.

"Громады получат паспортное оборудование, оборудование для изготовления водительского удостоверения и другое оборудование, которое расширит количество доступных услуг в ЦНАП", - рассказала заместитель Министра цифровой трансформации Людмила Рабчинская.

Деньги получат 165 громад. В том числе 24 общины, не имеющие ЦНАП, получат 56,2 млн грн на строительство и 4,9 млн грн - на оборудование. Еще 19 громад получат 50,8 млн грн для трансформации ЦНАП райгосадминистраций в ЦНАП органа местного самоуправления.

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122 громады получат 81,3 млн грн на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт ЦНАП и 37,8 млн грн на новое оборудование.

Количество пользователей украинского электронного сервиса государственных услуг приложения "Дия 2.0" приблизилась к 4 млн. В течение февраля ежедневно добавляли приложение "Дия. 2.0" по 10-20 тыс. пользователей. Статистика распределения по платформам выглядит так: 66,4% пользователи Android, 31,1% пользователи IOS 2,5% пользователи HUAWEI.