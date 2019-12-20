Реестр заработал в шести областях. Фото: GrowHow.in.ua

В Киевской, Черкасской, Одесской, Львовской, Волынской и Николаевской областях запустили пилотный проект аграрного реестра.

После пилотной фазы, анализа работы и устранения всех недостатков проект будет распространен на всю территорию Украины, сообщает "Интерфакс-Украина".

Реестр должен упростить доступ к банковскому финансированию и помочь во внедрении таргетированной государственной поддержки. Он будет способствовать исправлению ошибок в Держгеокадастре.

Сервис будет работать по принципу "единого окна". Будет иметь доступную информацию из Государственного земельного кадастра, реестра юридических и физических лиц, Реестра прав, Реестра животных. В будущем Аграрный реестр дополнят функционалом заказа государственных услуг, необходимых для ведения сельского хозяйства.

"Аграрный реестр призван упростить коммуникацию между властью и агропроизводителями, и минимизировать необходимость непосредственного контакта с чиновниками. Через личный кабинет агропроизводитель эффективно и быстро сможеь коммуницировать с органами государственной власти, следить за новостями, государственной поддержкой, делиться информацией", - сообщила заместитель министра развития экономики Инна Метелева.

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С помощью реестра аграрий сможет отслеживать всю информацию о своем хозяйстве в трех реестрах. В своем личном кабинете сможет видеть, сколько у него есть земли, не исчез ли земельный участок, не появился ли новый владелец и тому подобное. Создадут условия для получения государственной поддержки через сервис в личном кабинете онлайн.

"Еще одним важным преимуществом реестра является то, что информация, содержащаяся в нем, будет способствовать получению банковского кредитования. Изучая каждый субъект предприятия, финансовое учреждение, пользуясь этим реестром, будет понимать, с кем имеет дело. Это повысит шансы агропроизводителя на получение кредита. Коммерческие банки будут видеть элементарную декларативную финансовую отчетность, историю заемщика, какими программами государственной поддержки он пользуется т.п.", - отметили в министерстве.

Кабинет министров открыл Офис противодействия рейдерству, который будет защищать право собственности человека. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.