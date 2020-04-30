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четверг, 30 апреля 2020 15:59

Запускают химчистки и парки: назвали город, который выйдет из карантина раньше

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Запускают химчистки и парки: назвали город, который выйдет из карантина раньше
С 30 апреля в Днепре будут открыты не только аптеки, супермаркеты, бакалеи, магазины с техникой, АЗС и банки, но также и химчистки, СТО, мастерские по ремонту различного оборудования. Фото: depo.ua

В городе Днепр открываются химчистки, СТО, мастерские и рынки при условии соблюдений санитарных мер безопасности, а с 4 мая будут доступны для прогулок некоторые зеленые зоны. Об этом сообщил мэр города Борис Филатов в Facebook

По словам Филатова, власти города контролируют ситуацию с эпидемией. Сейчас количество больных для миллионного города минимально.

С 30 апреля, по решению специальной комиссии, в городе будут открыты не только аптеки, супермаркеты, бакалеи, магазины с техникой, АЗС и банки, но также и химчистки, СТО, мастерские по ремонту различного оборудования.

Кафе и рестораны смогут работать как с адресной доставкой, так и с услугой take away. То есть без допуска гостей в зал.

Для всех без исключения, в том числе и для рынков, основное правило - наличие маски, перчаток и антисептиков.

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Также Филатов жестко предупредил любителей пикников, что распивать алкоголь и жарить шашлыки - по-прежнему строго запрещено, это наказуемые действия.

"В городе есть около сотни зеленых зон, бульварных частей улиц, которые не подпадают под запрет посещения. Давайте честно: что не запрещено, то разрешено. Поэтому в понедельник, 4 мая, все они будут доступны для прогулок. В том числе и участки улиц, набережных Сичеславской, Победы, Заводской, бульвара Славы и других. Полный список вы можете увидеть на нашей интерактивной карте", - говорит Филатов.

В условиях поэтапного ослабления карантина за соблюдением правил безопасности будут следить патрули.

Относительно дальнейших послаблений карантина Филатов сообщил, что, начиная с 12 мая, в зависимости от развития эпидемии и прогнозов на этот счет, в городе должны начать работать небольшие непродовольственные магазины, ателье, ремонты обуви, адвокатские и нотариальные бюро. Здесь также нужно будет соблюдать особый режим - с масками, перчатками, усиленной обработкой помещений и измерением температуры как сотрудникам, так и посетителям.

В помещениях при этом смогут присутствовать не более одного человека на 10 квадратных метров. В парикмахерские и салоны красоты попасть можно будет только по предварительной записи и не более одного клиента на каждую услугу одновременно.

Работу продовольственных рынков разрешили с 1 мая 2020-го. Соответствующее решение Кабмин принял на заседании правительства. Основным условием работы базаров является решение соответствующего территориального органа Госпродпотребслужбы о соблюдении противоэпидемических требований.

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30
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