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Запуск рынка электроэнергии: международные эксперты выразили серьезные опасения

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Запуск рынка электроэнергии: международные эксперты выразили серьезные опасения
Международные эксперты выражают серьезные опасения по запуску рынка электроэнергии с 1 июля. Фото: ШоТам

Из-за ряда нерешенных системных вопросов полноценный запуск нового рынка электроэнергии, намеченный на 1 июля, будет преждевременным.

Такое мнение в ходе круглого стола, проведенного по инициативе Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) высказал член Еврокомиссии, руководитель направления "Энергетика и окружающая среда" Торстен Воллерт.

"Вопрос (запуска нового рынка э/э с 1 июля, - прим.ред.) очень сложный, потому что он связан с техническими нюансами. И мы как международные партнеры Украины, конечно, заинтересованы в том, чтобы рынок работал и работал бесперебойно. И чтобы этот переход прошел гладко… Мы понимаем, что в принципе, рынок можно хотя бы частично открывать 1 июля, но у нас есть такое ощущение, что есть еще очень много разных нерешенных вопросов… Моя оценка заключается в том, что это (запуск рынка, - прим.ред.) это – очень амбициозно, у нас осталось пять недель, и мы, наверное не успеем всего сделать до 1 июля", - отметил он.

Торстен Воллерт добавил, что международные партнеры Украины еще в апреле обращались в Кабмин и Минэнерго со своими замечаниями и рекомендациями относительно запуска рынка, однако чиновники до сих пор на это обращение не отреагировали, а также не предприняли меры по безопасному и успешному запуску рынка с 1 июля.

"И мы наверное не успеем всего сделать до 1 июля", - спрогнозировал эксперт.

По его словам, на сегодня не совсем понятно, какой есть поэтапный план перехода рынка э/э на рыночные условия, чтобы запуск был "бесперебойным, без скачка цен, без вытеснения каких-то игроков рынка и т.д. Чтобы все участники рынка имели возможность поэтапно подготовиться к открытию рынка", - отметил он.

Как уточнил Торстен Воллерт, в ЕС выступают за открытие рынка, "но не любой ценой".

"Мы бы хотели, чтобы первый этап состоялся 1 июля, а потом был какой-то четкий план действий: второй этап, третий этап, четвертый этап, который должен быть прагматичный. И мы готовы там участвовать", - пояснил Торстен Воллерт, отметив, что сейчас на данном этапе подготовки запуск рынка был бы преждевременным.

Напомним, ранее Европейский банк реконструкции и развития заявил, что пока не видит четкой картины, как будет работать новый оптовый рынок электрической энергии в Украине, запуск которого запланирован на 1 июля 2019 года.

В ЕБРР не понимают, как можно внедрить новый рынок в запланированные сроки. При этом, как отмечают в банке, Украина "семимильными шагами" движется к запуску либерализованной модели э/э с июля в условиях недостаточного тестирования механизма взаимодействия всех элементов рынка, отсутствия прописанного в законодательстве процесса постепенного внедрения нового рынка, а также низкой вероятности принятия Верховной Радой решения о переносе даты старта. На этом фоне отсутствует уверенность, в том числе и у инвесторов, в стабильной работе энергосистемы, считают в ЕБРР.

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