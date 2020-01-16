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четверг, 16 января 2020 17:44

Запрещать снимать средства со счетов ФЛП для собственных нужд не будут - НБУ

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Запрещать снимать средства со счетов ФЛП для собственных нужд не будут - НБУ
Запрет на использование средств со счетов ФЛП для личных нужд фактически действует с 2003 года. Фото: Дебет-Кредит

Предпринимателям не будут запрещать тратить средства на собственные, не связанные с бизнесом, потребности с бизнес-счетов.

"Приостанавливаем действие нашего комментария о том, что средства со счетов ФЛП не могут использоваться на нужды, не связанные с предпринимательской деятельностью. Этот комментарий касается собственно налоговой службы", - заявил глава Нацбанка Яков Смолий во время брифинга.

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Правда добавил, что запрет на использование средств со счетов ФЛП для личных нужд фактически действует с 2003 года.

"Своим нормой Нацбанк не вносил никаких новых изменений в действующее законодательство", - пояснил Смолий.

13 января стало известно, что НБУ изменил правила использования текущих счетов для собственных нужд. Предприниматели должны были перечислять средства на отдельный счет, чтобы использовать их для личных целей. В то же время информация о таких изменениях появилась еще в августе 2019-го. Тогда в Нацбанке заявили, что это реально ничего не изменит - запрет на использование средств с бизнес-счета на личные нужды действовал и раньше.

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