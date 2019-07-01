Запасы госказны ощутимо уменьшились

Меньше всего средств на казначейском счету в этом году было в марте - 8,2 млрд грн. Фото: Politeka.net

На казнечейському счету осталось 12,9 млрд грн.

Остаток средств сократился в 2,3 раза, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы. На 1 июня составлял 29,5 млрд грн, передают Українські новини.

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Меньше всего средств на казначейском счету в этом году было в марте - 8,2 млрд грн. Больше всего в мае - 36,8 млрд грн.

В прошлом году остаток на казначейском счету вырос с 5,1 до 9,8 млрд грн. В то же время в 2017-м сократился с 14,2 до 5,1 млрд грн.

В Украине с 1 июля до 1936 грн вырос прожиточным минимум. Раньше составлял 1853 грн. Так, с 1 июля выросли все социальные выплаты. Для детей до 6 лет прожиточный минимум подняли с 1626 грн до 1699 грн. Для детей 6-18 лет - с 2027 грн до 2118 грн. Для трудоспособных прожиточный минимум составляет 2007 грн, для нетрудоспособных - 1564 грн.