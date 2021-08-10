Запасов угля на ТЭС меньше на 37% от нормы - Укрэнерго

Угля на ТЭС критически мало. Фото: Экономическая правда

Запас топлива уменьшился на 2,7%, а общее число тонн угля уменьшилось на 36,4%.

Сейчас на складах находится 783 тыс. тонн угля, что на 2,7% меньше, чем на начало предыдущей недели, сообщает Национальная компания "Укрэнерго"

Ситуация с накоплением угля на складах ТЭС "остается критической", подчеркнули в компании.

В соответствии с графиком накопления топлива, утвержденным Минэнерго, на складах ТЭС находится на 36,4% меньше, чем должно быть на 9 августа. За неделю запасы только уменьшились с 2 августа на 0,5% до 183 тыс. тонн.

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Из-за закрытия угольных предприятий Украины потеряет 56 тыс. рабочих мест к 2030 году. Зато в секторе возобновляемой энергетики может появиться в три раза больше работников.