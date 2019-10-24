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четверг, 24 октября 2019 14:05

Законопроект об изменениях на рынке электроэнергии отменяет енергореформу - СМИ

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Законопроект об изменениях на рынке электроэнергии отменяет енергореформу - СМИ

Разработанный комитетом Рады по энергетике и ЖКХ законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О рынке электроэнергии" (№2233) возвращает ручное регулирование в электроэнергетике и отменяет реформу рынка электроэнергии.

Об этом говорится в обращении Первой энергетической ассоциации Украины (ПЕАУ) к директору Секретариата Европейского Энергетического Сообщества Янезу Копачу.

Первая енергоассоциация Украины просит Копача обратить внимание на одобренный энергетическим комитетом ВР законопроект об изменениях на рынке электроэнергии (№2233) и дать ему публичную оценку.

"Мы наблюдаем действия, направленные на консервирование признаков старой модели рынка и сохранении ручного регулирования на нем... Законопроектом предлагается на ближайшие почти четыре года вернуть регулируемую в ручном режиме модель рынка, искажает результаты реформы, предусмотренной Законом Украины "О рынке электрической энергии" и фактически означает отказ от выполнения принятых на себя международных обязательств", - подчеркивается в обращении.

Отмечается, что законопроектом предусмотрено право НКРЕКУ устанавливать предельные цены на рынке на сутки вперед и на балансирующем рынке - до 01.07.2023; право НКРЕКУ устанавливать объемы обязательного предложения электроэнергии производителями на рынке на сутки вперед на уровне не выше предельных цен - до 01.07.2023; внедрение новых специальных обязанностей для обеспечения общественных интересов для финансирования ТЭЦ (установление регулируемых тарифов для ТЭЦ на осенне-зимний период 2019-2020 г.г.).

Авторы обращения отмечают, что действующие сейчас ценовые ограничения на рынке "на сутки вперед", внутрисуточного рынка и на балансирующем рынке негативно влияют на механизмы рыночного формирования цен, обеспечение достаточного уровня предложения электроэнергии, создают условия для возникновения угрозы электроснабжения потребителей в осенне-зимний период. Но вместо движения к действительно рыночным механизмам стимулирования предложения и отмены ценовых ограничений (price caps), как рекомендует Секретариат Европейского Энергетического Сообщества, комитет Совета по энергетике предлагает их закрепить законодательно.

Первая енергоасоциация Украины также напомнила, что изменения в законодательстве в энергетической отрасли Украина обязалась проводить после консультаций с Европейской Комиссией по совместимости с положениями нормативных актов ЕС.

В Верховной Раде уже зарегистрирован проект постановления о проведении консультаций с Еврокомиссией по законопроектам об изменениях на рынке электроэнергии (№2294).

Українські новини
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