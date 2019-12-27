Законопроект о труде поддержали в правительстве: подробности

В правительстве планируют увеличить права работников, способствовать росту доходов. Также хотят отказаться от бумажных трудовых книжек. Фото: ТСН

Сегодня 27 декабря Кабмин одобрил законопроект о труде.

Цель нового документа - расширить социальные права работников, увеличить количество легальных рабочих мест, обеспечить равные возможности для мужчин и женщин, повысить доходы.

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"Надеюсь на поддержку Верховной Рады, ведь эта инициатива - это о лучшей работе, высокой зарплате и новых карьерных возможностях для каждого", - написал в Telegram премьер-министр Алексей Гончарук.

Парламент и правительство инициировали изменения в Трудовой кодекс. Пока окончательного варианта документа не представили. Известно, что планируют облегчить процедуру увольнения работников, ввести новые социальные гарантии.