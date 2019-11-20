Законопроект №2233 грозит свертыванием интеграции с ЕС в энергоотрасли – ICC Ukraine

 
Ексклюзивы
1/5
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 1044
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1998
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1701
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 1179
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 11457
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
4 Просмотров: 1440
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 1125
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 6021
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1926
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 1125
Фото
Все фото
3
7
9
5
16
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
&quot;Сладости надо уметь продать&quot; - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
"Сладости надо уметь продать" - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
Субсидии уменьшат: кого затронут новые правила
Субсидии уменьшат: кого затронут новые правила
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Видео
Все видео
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
"Ты пустил в Украину россиян" - Ляшко напал на Геруса
"Ты пустил в Украину россиян" - Ляшко напал на Геруса
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Правительство едет на переговоры с МВФ
Правительство едет на переговоры с МВФ
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Интервью
1/5
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 1044
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1998
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1152
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1161
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1386
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 ноября 2019
Просмотров: 918
Мед на дивані
Тягнемо великий алюмінієвий бідон. Володька крекче: — Ох і важкий, зараза. Цікаво, що там? — Мед, — кажу коротко, щоби не ...
среда, 20 ноября 2019 16:19

Законопроект №2233 грозит свертыванием интеграции с ЕС в энергоотрасли – ICC Ukraine

  Комментировать
Законопроект №2233 грозит свертыванием интеграции с ЕС в энергоотрасли – ICC Ukraine

Законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О рынке электроэнергии" (№2233) противоречит принципам функционирования свободного рынка электроэнергии и угрожает интеграции украинской энергосистемы с европейской.

Об этом говорится в обращении ICC Ukraine к Европейской Комиссии.

"Общая позиция украинского бизнеса заключается в том, что данный законопроект грубо нарушает принципы функционирования либерализованного рынка электроэнергии, устанавливает административные рычаги управления, и в настоящее время является угрозой свертывания курса Украины на интеграцию с Европейским Союзом в области энергетики, свидетельствует о несоблюдении взятых на себя обязательств в соответствии с Соглашением об ассоциации", - указано в документе.

В нем отмечается, что законопроект №2233 не соответствует праву Европейского Союза (ЕС) и Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС. В частности, отмечается, что предложенное в законопроекте №2233 положения о предоставлении права Регулятору "устанавливать тариф на уровне себестоимости на отпуск электрической энергии производителям, которые осуществляют комбинированное производство электрической и тепловой энергии", не соответствует п.1 ст. 269 ​​Соглашения об ассоциации, которое предусматривает, что "цены на поставку газа и электроэнергии для промышленных потребителей определяются исключительно спросом и поставками".

Кроме того, авторы обращения отметили, что предлагаемое в законопроекте установление Регулятором предельных цен на рынке "на сутки вперед" на постоянной основе исказит конкуренцию на рынке, что не согласуется с п. 1 преамбулы Директивы 2009/72/ЕС, которая предусматривает создание внутреннего рынка электроэнергии "для достижения повышения эффективности, конкурентных цен, улучшения качества обслуживания, а также для содействия безопасности поставок и стабильности".

В ICC Ukraine напомнили, что Украина обязалась в случае внесения изменений в энергетического законодательства проводить предварительно консультации с Еврокомиссией на предмет совместимости этих изменений с положениями acquis ЕС. И призвали Еврокомиссию дать рекомендации к законопроекту №2233, чтобы учесть их перед окончательным принятием законопроекта.

12 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в закон "О рынке электроэнергии" (№2233).

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что принятие законопроекта №2233 будет означать отказ Украины от рыночной модели в электроэнергетике и возвращение к ручному управлению тарифами.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Законопроект №2233 грозит свертыванием интеграции с ЕС в энергоотрасли – ICC Ukraine». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
ноября

Для крестьян ввели штрафы

Художник стал миллионером

Самое читаемое
Фильм ужасов в квартире: мужчина и женщина зарезаны, их сын - в петле
Фильм ужасов в квартире: мужчина и женщина зарезаны, их сын - в петле Просмотров: 52300
5 продуктов, которые нельзя есть натощак
5 продуктов, которые нельзя есть натощак 1 Просмотров: 26361
Идеальная попа и маленькая грудь: ангел Victoria&#039;s Secret обнажилась в новом фотосете
Идеальная попа и маленькая грудь: ангел Victoria's Secret обнажилась в новом фотосете
8
 Просмотров: 18460
Деми Роуз засмеяли пользователи из-за неудачного дефиле
Деми Роуз засмеяли пользователи из-за неудачного дефиле
4
 Просмотров: 16416
Порнозвезды устроили горячую фотосессию в военном музее
Порнозвезды устроили горячую фотосессию в военном музее
6
 Просмотров: 13140
Экономика
Компания "ГАЗ КОМ ТРЕЙД" заявила, что не фигурирует ни в каких уголовных производствах
Компания "ГАЗ КОМ ТРЕЙД" заявила, что не фигурирует ни в каких уголовных производствах Просмотров: 27
Прекратили выплату больничных и декретных: причины
Прекратили выплату больничных и декретных: причины Просмотров: 1503
Черная пятница: что покупают и сколько тратят на распродажах
Черная пятница: что покупают и сколько тратят на распродажах Просмотров: 279
"Закрывает путь к энергоинтеграции": Сюмар пообещала добиться отмены "поправки Геруса"
"Закрывает путь к энергоинтеграции": Сюмар пообещала добиться отмены "поправки Геруса" 1 Просмотров: 207
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
3
 Просмотров: 1044
Больше всего комментируют
5
"Эпоха договорняков кончилась" смешнее всех остальных шуток "- соцсети реагируют на батл Зеленского и Тимошенко
5
Зеркаль заявила об отставке из-за политической системы Зеленского
3
"Пришло время исправлять ошибки" - Сивохо призвал извиниться перед жителями Донбасса
2
Украинских десантников атаковали с территории России: есть раненый
2
Оккупанты хотят снести храм ПЦУ. Епифаний призвал бороться.
Голосов: 22409
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua