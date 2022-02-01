Закона об изменениях в процедуре публичных закупок раблокирован

Нардепы разблокировали подписание закона №6273. Фото:https://www.5.ua

Законопроект №6273 о внесении изменений в раздел Х "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О публичных закупках" был принят 26 января.

Он касается закупки работ, необходимых для строительства пятого, шестого и седьмого гидроагрегатов Днестровской гидроаккумулирующей электростанции.

В парламент сразу было внесено предложение об отмене решения по принятию этого закона.

Сегодня, 1 февраля, народные депутаты отклонили его. Теперь глава Верховной Рады Руслан Стефанчук может подписать законопроект №6273 и направить его на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Проведение закупок услуг для достройки третьей очереди Днестровской ГАЭС и ремонта компрессорных станций занимает длительный срок - около четырех-семи месяцев и затягивает сроки выполнения работ. Не все потенциальные победители закупок имеют производственно-ремонтные базы на территории Украины и могут оперативно поставлять запчасти.

Сокращение сроков выполнения реконструкций и максимальное привлечение отечественных производителей требует упрощенной процедуры закупки. Такой является переговорная процедура закупки.

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