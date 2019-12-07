Закон Геруса сохраняет импорт электрики из России – политолог

Герус потолкался с Олегом Ляшко через выданное разрешение покупать электрику в России

Принятый парламентом законопроект "О внесении изменений в закон "О рынке электроэнергии" (№2233) не останавливает импорт электроэнергии из России, глава энергетического комитета ВР Андрей Герус, утверждающий обратное, - манипулятор. Российский ток может поставляться на рынок "на сутки вперед". Сообщают kontrakty.ua

Об этом заявил политолог Кирилл Сазонов в эфире Прямого канала 5 декабря. "Законопроект совершенно не мешает импорту электроэнергии из России, совершенно не снимает нас с крючка российского, совершенно не мешает России демпинговать. Почему? У нас три сегмента рынка: внутридневной, вот прямо сейчас ты можешь заходить на биржу и смотреть цену; долгосрочные договора, то есть, мы на год можем договориться о покупке электроэнергии, именно их поправка Геруса разрешала предприятиям покупать; и рынок так называемый на сутки вперед. И, на самом деле, запретили работать только в двух сегментах с Россией, в текущих и в долгосрочных. А рынок на сутки вперед открыт (для российской электроэнергии - ред.), то есть, рынок на сутки вперед не закрыли, его просто как бы забыли упомянуть. Это самый большой и мощный рынок. Все планируют на сутки вперед. И именно цена на нем влияет на цену на всех сегментах рынка", - объяснил Сазонов.

Политолог подчеркнул, что, демпингуя на рынке "на сутки вперед", Россия негативно влияет на цены и ситуацию на украинском энергорынке в целом, и таким образом уничтожает отечественные генерирующие предприятия, а также угледобывающую отрасль.

"Демпингуя на этом рынке, который для России открыт полностью, то Россия может прекрасно регулировать цены в Украине, демпинговать как угодно, загонять наши ТЭС, наши атомные станции, наших шахтеров куда угодно, оставлять без работы просто на этом сегменте рынка", - сказал Сазонов.

По его мнению, принятие законопроекта 2233, который якобы запрещает импорт российской электроэнергии, является пиаром и мошенничеством со стороны Геруса, поскольку по факту запрета нет.

"Это закон, который ни от чего не защищает наш рынок, Кабмин может своим распоряжением в любую секунду прекратить действие. То есть, этот закон – чистой воды пиар, мошенничество и пиар. Нам сказали, что мы отказываемся от закупок у России электроэнергии. Но остались все возможности для ее покупки", - отметил Сазонов.

4 декабря Верховная Рада приняла законопроект "О внесении изменений в закон "О рынке электроэнергии" (№2233), которым, в частности, запрещается продажа и / или поставки электроэнергии, которая импортируется из Российской Федерации, по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке, но остается такая возможность при поставке на рынок "на сутки вперед". Кроме того, Кабмину предоставлено право самостоятельно разрешать импорт электроэнергии из РФ по двусторонним договорам.

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Ранее СМИ сообщили, что решениями судов НАБУ и СБУ обязали возбудить уголовное дело против председателя энергетического комитета ВР Андрея Геруса за государственную измену и злоупотребление властью.