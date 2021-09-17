Заключенным Кремля выплатят по 100 тыс. грн

72 украинских граждан, которые были незаконно лишены свободы Российской Федерацией, получат по 100 тыс. грн.
Соответствующее решение 16 сентября приняла межведомственная комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с признанием лиц лишенными свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и осуществлением мер, направленных на их социальную защиту, сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
"Речь об украинцах, которые оказались в плену в разные годы с начала вооруженной агрессии РФ против Украины и были освобождены или до сих пор незаконно удерживаются страной-оккупантом", - говорится в сообщении.
Шесть семей незаконно заключенных украинских граждан, которые находятся за решеткой, получат выплаты на правовую помощь в размере 100 тыс. грн каждый. Еще 66 украинцев, ранее освобожденных из российского плена, также получат единоразовую денежную помощь.
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2 сентября Минреинтеграции сообщило, что выплатило единовременную денежную помощь в размере 100 тыс. грн 43 освобожденным из плена России украинцам. 14 сентября такую же помощь получили еще трое граждан.
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