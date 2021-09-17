Заключенным Кремля выплатят по 100 тыс. грн

Семьи заключенных Кремля получили по 100 тыс. грн. Фото: facebook.com/MinistryforTOTandIDPs

72 украинских граждан, которые были незаконно лишены свободы Российской Федерацией, получат по 100 тыс. грн.

Соответствующее решение 16 сентября приняла межведомственная комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с признанием лиц лишенными свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и осуществлением мер, направленных на их социальную защиту, сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Речь об украинцах, которые оказались в плену в разные годы с начала вооруженной агрессии РФ против Украины и были освобождены или до сих пор незаконно удерживаются страной-оккупантом", - говорится в сообщении.

Шесть семей незаконно заключенных украинских граждан, которые находятся за решеткой, получат выплаты на правовую помощь в размере 100 тыс. грн каждый. Еще 66 украинцев, ранее освобожденных из российского плена, также получат единоразовую денежную помощь.

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2 сентября Минреинтеграции сообщило, что выплатило единовременную денежную помощь в размере 100 тыс. грн 43 освобожденным из плена России украинцам. 14 сентября такую же помощь получили еще трое граждан.