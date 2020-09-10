За неуплату налогов хотят запретить выезжать за границу

Запрет будет действовать до погашения задолженности. Фото: pixabay.com

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий введение запрета на выезд за границу из-за неуплаты налогов и сборов.

В документе предлагается временно ограничивать право на выезд в случае уклонения от уплаты алиментов, налогов, сборов, единого социального взноса.

Запрет будет действовать до погашения задолженности, пишет "Минфин".

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В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его принятие будет способствовать повышению ответственности налогоплательщиков, а также стимулировать их к своевременному выполнению финансовых обязательств.

Верховная Рада приняла в первом чтении закон о создании Бюро экономической безопасности. Новый орган должен стать единственным, который будет заниматься расследованиями экономических преступлений. Деятельность налоговой милиции прекратится.