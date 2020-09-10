За неуплату налогов хотят запретить выезжать за границу

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий введение запрета на выезд за границу из-за неуплаты налогов и сборов.
В документе предлагается временно ограничивать право на выезд в случае уклонения от уплаты алиментов, налогов, сборов, единого социального взноса.
Запрет будет действовать до погашения задолженности, пишет "Минфин".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его принятие будет способствовать повышению ответственности налогоплательщиков, а также стимулировать их к своевременному выполнению финансовых обязательств.
Верховная Рада приняла в первом чтении закон о создании Бюро экономической безопасности. Новый орган должен стать единственным, который будет заниматься расследованиями экономических преступлений. Деятельность налоговой милиции прекратится.
Комментарии