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пятница, 26 февраля 2021 12:41

За неделю цены на топливо резко подскочили

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За неделю цены на топливо резко подскочили
Средняя цена по стране бензина А-92 за неделю выросла на 1,24 грн/л. Фото: unsplash

С 19 по 26 февраля розничные сети автозаправок подняли цены на бензин и дизельное топливо на 0,3 - 2 грн/л.

Такие данные сообщает "Консалтинговая группа" А-95 ", пишет enkorr.

Средняя цена по стране бензина А-92 за неделю выросла на 1,24 грн/л и составляет 27,21 грн/л. А-95 подорожал на 1,23 грн/л и достиг отметки 28,22 грн/л. Цена на дизельное топливо в среднем поднялись на 1,21 грн/л до 27,63 грн/л.

На текущей неделе консолидированная сеть группы "Приват", которая объединяет 1540 станций, дважды поднимала цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. Таким образом, в сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 25,95 грн/л, А-95 - до 26,95 грн/л и дизель - до 27 грн/л. На станциях "Укрнафты" цены на "двойку" выросли до 26 грн/л, на "пятерку" и дизтопливо - до 27 грн/л.

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Сети АЗС WOG и ОККО повысили цены на бензин и дизельное топливо на 50 коп./л: А-92 - до 29,99 грн/л, А-95 - до 30,99 грн/л, дизель - до 29,99 грн/л.

На станциях "Параллель", "Авантаж 7", Mango, "Укр-Петроль" и SUNOIL подняли цены на 1-1,6 грн/л.

На станциях AMIC дизельное топливо в среднем подорожало на 65 коп./л, бензины - на 58 коп./л.

Glusco повысила цены на все виды топлива на 64 коп./л: А-92 - до 26,39 грн/л, А-95 - до 29,39 грн/л, дизель - до 28,39 грн/л. На 60-70 коп./л бензины и дизель подорожали в сети KLO.

Сети Shell, "БРСМ-Нафта", UPG, BVS, Chipo, Marshal и Motto подняли цены на 30-80 коп./л.

Ряд операторов розничного рынка начали повышать стоимость топлива после подорожания в сети группы "Приват", которая владеет крупнейшим в Украине количеством АЗС.

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