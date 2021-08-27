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суббота, 28 августа 2021 21:10

За конфиденциальность доплачивают: сколько стоит написать книгу на заказ

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За конфиденциальность доплачивают: сколько стоит написать книгу на заказ
Написание книги на четыре авторских листа обойдется от $2000 Фото: предоставлено героем материала

В США популярна услуга - книга за 90 часов. Когда у автора берут интервью на полтора часа и на его основе пишут книгу. В Европе это тоже пользуется спросом, рассказала журналу "Країна" Екатерина Кобец. Работает гострайтером. Открыла в Израиле компанию "Твоя книга должна быть".

"Основные ингредиенты дает заказчик. Гострайтер добавляет специй, воды, ставит на огонь и делает книгу вкусной. Большинство моих клиентов с Украины. Но еще ни разу не заказывали украиноязычную книгу. Потому что ее сложнее продвигать и продавать. Книгу на русском можно продать в России, Украине, русскоязычному населению в других странах. Есть заказчики из Испании, Болгарии, Израиля, Эстонии, Латвии", - говорит Екатерина.

Написание книги на четыре авторских листа обойдется от $2000. Оплату производят частями. Один лист - 40 тысяч знаков. Это без полной конфиденциальности и художественного обработки стиля.

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"Полная конфиденциальность - плюс 50% стоимости. В таких книгах нигде не упомянуто, что я или моя компания имею отношение к тексту этой книги. Разработка стиля - плюс 30% стоимости. Это важно для автобиографических книг, где нужно дать более художественное изложение", - добавила гострайтер.

Подробнее читайте в свежем номере журнала "Країна".

Литературных рабов нанимают для написания литературного, журналистского или иного текста, авторство которого в итоге приписывают другому лицу. Услугами литературного раба часто пользуются знаменитости и политики для написания или упорядочивания автобиографий, мемуаров, журнальных статей или других письменных материалов.

Автор: Наталья СОКОЛАН
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