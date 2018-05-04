За I квартал 2018 Госгеонедра привлекли в госбюджет 292 млн грн

По состоянию на 1 апреля 2018 года Государственная служба геологии и недр Украины заполнила госбюджет Украины на 40% от годового плана

За первые три месяца этого года Государственная служба геологии и недр Украины пополнила государственный бюджет Украины на 292 млн грн. Эти средства поступили от продажи и предоставления (в т.ч. продление срока действия) специальных разрешений на пользование недрами. Отметим, что на 1 апреля 2018 года поступило более 40% от годового плана (бюджетом запланировано годовое поступление в сумме 600 млн. гривен).

Если сравнивать поступления в государственный бюджет за счет продажи специальных разрешений, то например в 2015 году - составило 179,4 млн грн, в 2016-м - 433,8 млн грн., в 2017-м - 560 млн. гривен. А уже за первый квартал этого года Госгеонедра привлекла в госбюджет 292 млн. гривен.

"За три месяца наша Служба выполнила более 40 процентов годового плана поступлений в бюджет. Достичь таких результатов нам удалось за счет продажи специальных разрешений на пользование недрами, продления срока действия специальных разрешений", - рассказал Олег Кирилюк, глава Государственной службы геологии и недр Украины.

Напомним, по результатам проведения ІІ аукциона 2017 года по продаже специальных разрешений на пользование недрами в 2018 году в Государственный бюджет Украины поступило 171 270,00 гривен.

А также, Государственная служба геологии и недр Украины начала подготовку к аукциону по продаже специальных разрешений на пользование недрами, который состоится 9 августа 2018 года.

Это будут уже третьи торги по новым правилам. На аукцион выставлено 13 участков, на три участка больше, чем на прошлых торгах в 2017 году. Недропользователи могут подать заявки на торги до 18 июня 2018 года.

Справка

Государственная служба геологии и недр Украины (Госгеонедра) является центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере геологического изучения и рационального использования недр. Основными задачами Госгеонедр являются: реализация государственной политики в сфере геологического изучения и рационального использования недр; внесение на рассмотрение Министра экологии и природных ресурсов предложений по обеспечению формирования государственной политики в сфере геологического изучения и рационального использования недр.