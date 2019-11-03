За 7 месяцев цена на газ уменьшилась на треть

"Цена на газ для населения в октябре снизилась почти на 5%" - Андрей Герус. Фото: bigmir.net

Цена на газ для населения за 7 месяцев снизились почти на 35%.

Об этом сообщил представитель президента в Кабмине, народный депутат, председатель Комитета Верховного Совета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в Facebook.

"Новости энергетических рынков. Цена на газ для населения в октябре снизилась почти на 5%. Это будет отражено в платежках, которые украинцы получают за прошлый месяц", - написал он.

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"За последние 7 месяцев снижение цен на газ для населения составил почти 35%", - добавил Андрей Герус.

Существенно газ для населения подорожал с ноября 2018-го. Цена выросла до 8550 грн за тыс. куб. м. Ее начали снижать с мая 2019-го. В сентябре потребители платили 4493,64 грн за тыс. куб. газа.