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вторник, 20 июля 2021 23:06

З НБУ йде ще один директор департаменту

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З НБУ йде ще один директор департаменту
Сейчас Департамент выездных проверок реорганизовали. Фото: ua.news

Директор департамента выездных проверок Денис Новиков завершает работу в Национальном банке.

Выполнение обязанностей положили на Андрея Казака, заместителя директора департамента - начальника первого управления проверок банков и финансовых групп. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Сейчас Департамент выездных проверок реорганизовали в Департамент инспектирования.

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"Такое изменение в структуре Нацбанка направлено ​​на повышение эффективности выполнения функций по планированию, организации и осуществления эффективного надзора в форме инспекционных проверок банков и небанковских финансовых учреждений и совершенствование структуры НБУ", - говорится в сообщении.

Новиков с 1996 до 2001 года и с 2014 до 2018 года работал в подразделениях пруденциального надзора Национального банка.

30 июня девять руководителей департамента лицензирования Национального банка Украины объявили об увольнении. Заявили об отсутствии прозрачного принятия и своевременного оформления решений, независимой работы коллегиальных органов регулятора, невмешательства в надзорные процессы.

Позже об увольнении заявили директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук и директор департамента сопровождения кредитов Олег Новаковский, который отвечает, в том числе за рефинансирование банков.

16 июля 2020 Верховная Рада назначила Кирилла Шевченко председателем Национального банка. Вместо Якова Смолия, которого парламент уволил 3 июля. Он тогда заявил, что его прошение об отставке является протестом против политических давлений на НБУ и является "красной линией".

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Дата
20
июля

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