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среда, 02 сентября 2020 16:05

Взять кредит: банки изменят требования к клиентам

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Взять кредит: банки изменят требования к клиентам
Повышение веса риска не повлияет на стоимость таких кредитов. Фото: pixabay.com

Национальный банк хочет повысить вес риска по потребительским кредитам до 150%. Изменения коснутся необеспеченных гривневых кредитов физическим лицам. Однако перечень клиентов планируют расширить, введя более гибкие правила оценки кредитного риска.

Решение приняли в связи с коронакризисом, который привел к росту уровня невозврата кредитов и ухудшению качества портфеля потребительских кредитов, утверждают в пресс-службе Нацбанка.

Текущий вес риска установлен на уровне 100%. Это означает, что на каждые 10 грн кредита банк должен держать 1 грн капитала. Повышение весов риска до 150% потребует от банков держать уже 1,5 грн капитала. То есть банки должны будут больше потребительских кредитов финансировать собственным капиталом, а не депозитам вкладчиков.

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Из-за общего снижения процентных ставок в экономике и высокой конкуренции между банками в сегменте потребительского кредитования повышение веса риска не повлияет на стоимость таких кредитов.

В то же время Нацбанк намерен ввести более гибкие правила оценки банками кредитного риска. Планируется расширение перечня клиентов, которых можно будет оценивать на упрощенной основе, и внедрить более гранулированный подход к оценке специализированного кредитования.

Все это будет способствовать снижению регуляторной нагрузки на банки с учетом принципа пропорциональности и обеспечивать точную оценку кредитных рисков.

На сайтах и ​​в рекламе банков должна появиться информация, которая не будет вводить в заблуждение. Нацбанк обязал ввести изменения в информационную политику с 1 сентября.

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02
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