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понедельник, 06 мая 2019 13:35

Выселять должников из ипотечного жилья не будут: предложили изменить кодекс о банкротстве

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Выселять должников из ипотечного жилья не будут: предложили изменить кодекс о банкротстве
Верховная Рада приняла кодекс из процедур банкротства в прошлом году. 15 апреля 2019-го его подписал президент. Фото: Укрінформ

В Украине предлагают запретить отменять мораторий на выселение из жилья должников по валютной ипотеке.

Соответствующий законопроект "О внесении изменений в заключительных и переходных положений Кодекса Украины из процедур банкротства" (№10258) подали на рассмотрение Верховной Рады, сообщает "Закон и Бізнес".

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В кодексе о банкротстве, который президент Петр Порошенко подписал 15 апреля, предусмотренный пятилетний переходный период, который позволяет реструктурировать такие кредиты.

Погасить кредит надо в течение 15 лет, если общая площадь квартиры не превышает 60 кв м, а дома - 120.

Верховная Рада приняла кодекс из процедур банкротства в прошлом году. Теперь людей, которые не могут вернуть кредит, могут объявить банкротами. Признать должника банкротом может Хозяйственный суд. Для этого человек должен подать соответствующее заявление, задолжать не менее 30 минимальных зарплат - 125,190 тыс. грн или в течение двух месяцев не платить и половины платежей. Должно быть постановление государственного исполнителя, что заемщик не имеет имущества, за счет которого можно вернуть кредит.

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