Выручка от экспорта зерна вырастет в 2022 году – эксперт

Валютная выручка от экспорта зерновых продолжит рост, считают в УЗА Фото: Agrologistyka.in.ua

По итогам 2021 года экспорт зерна из Украины составил 51,2 млн. тонн на сумму $12,5 млрд.

Это на 11% больше показателей 2020 года в натуральном выражении и на 31% больше в денежном, сообщает apk-inform.com

В комментарии Gazeta.ua президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Николай Горбачев рассказывает, что значительно увеличить валютную выручку удалось, в первую очередь, благодаря повышению цен на зерновые на мировом рынке.

Так, средние экспортные цены предложения на пшеницу на площадке FOB на конец декабря 2021 г. по сравнению с началом января 2021 г. выросли на 25%, на ячмень – на 34% и кукурузу – на 17%.

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В то же время, в УЗА прогнозируют, что в сезоне 2022 года выручка будет еще больше. "Можно ожидать роста выручки на 10-15%", - рассказывает Горбачев.

Наибольший прирост в импорте украинского зерна наблюдался в направлении Турции (1,8 млн. тонн, +76% к итогу 2020 г.).

Поставки кукурузы из Украины на внешний рынок за отчетный период по сравнению с 2020 г. сократились на 12% – с 28 млн до 24,7 млн ​​тонн.

Экспорт зерновых, зернобобовых и масличных из Украины в 2021/2022 МГ достигнет 68 млн т при урожае 105 млн т. Среднегодовой экспорт зерновых, зернобобовых и масличных культур из Украины за 2022-2026 МГ составит 83,63 млн т при производстве на уровне 118 млн т, прогнозируют в УЗА