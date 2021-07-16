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пятница, 16 июля 2021 14:15

"Выгодный олигархам" – новый закон не ликвидирует причины долгов облгазов

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&quot;Выгодный олигархам&quot; – новый закон не ликвидирует причины долгов облгазов
Святослав Павлюк: "Если из бюджета мы финансируем облгазы – эти деньги идут в карман олигархов". Фото: inform-ua

Закон о реструктуризации долгов за газ играет в пользу облгазов. Поспешность, с которой его принимали, явно свидетельствует о заинтересованности в нем высшего государственного руководства.

Об этом Gazeta.ua рассказал экономист Святослав Павлюк.

Верховная Рада проголосовали законопроект 3508-Д. Списала многомиллиардные долги на газовом рынке. Таким образом, долги "облгазов", "газсбытов" и теплокоммунэнерго фактически будут "обнулены". В чью пользу этот закон?

Надо обратиться к логике его появления. Первая потребность в этом законе появилась в прошлом году, и первая его версия выносилась как такая, что должна была урегулировать задолженность городских теплокоммунэнерго перед поставщиками за газ. Задолженность накапливалась в течение 10 лет по ряду факторов. Самым главным было бездействие государства – это опоздание выплат пени, льгот, субсидий, длинные процедуры установления тарифов при частой смене цены на газ. Поэтому первая идея законопроекта заключалась именно в помощи теплокоммунэнерго в части долгов, созданных не ими. При разработке законопроекта в него начали вбрасывать различные нормы, запихнули желание облгазов по нормализации температурных коэффициентов, нормы списания. Фактически по протоколам потребления голубого топлива, которые облгазы закрыли с Нафтогазом, они задним числом выставили претензии.

Законопроект в части, где рассматривается задолженность теплокоммунэнерго, имеет свою государственную логику. Но в части хотелок облгазов он нечестный. Поэтому сумма долга выросла более чем вдвое.

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Согласно этому документу налогоплательщики "заплатят Фирташу и друзьям 100-140 млрд грн за долги по потреблению газа", написал экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян. Согласны с этим утверждением?

Цифра может быть и больше. На первом этапе должны быть созданы реестры должников и долгов, затем эти реестры должны быть пересмотрены. Общая задолженность на рынке газа достигает 110 млрд гривен. Специалисты газового рынка утверждают, что общая задолженность теплокоммунэнерго – 54 миллиарда. Реально по компенсации могут списаться 30-40 миллиардов долгов. Остальная сумма может быть компенсирована облгазами. Перед внесением законопроекта надо было подавать финансовые расчеты. Законопроект 3508-Д их не содержит и не имеет источников покрытия в бюджете. Поэтому результатами принятия будут изменения в бюджет, внесенные в парламент в виде еще одного закона с указанием источников покрытия.

Закон не ликвидирует причин появления этой задолженности. Ситуация повторяется раз в 10 лет, когда бюджет дофинансирует миллиардные долги

Какие последствия будет иметь законопроект?

Желательными последствиями является нормализация финансового состояния теплокоммунэнерго с возможностью привлечения каких-либо кредитов и изменения поставщика газа. Потому что в ситуации с задолженностью они не могут привлечь кредит на закупку газа, не могут закупить его у другого поставщика, потому что должны сначала оплатить все задолженности старому. Списание части задолженности будет иметь положительный характер для текущей деятельности теплокоммунэнерго. Оно позволит привлечь кредиты под модернизацию, под дешевую закупку газа. Минусом является то, что туда запихнуи все долги облгазов. В 2011 году Верховная Рада уже списывала облагазам задолженность на сумму 24 миллиарда гривен. Но сразу с момента списания облгазы снова начали наращивать задолженность, и за 10 лет она достигла 3 миллиардов долларов. Также минусом является то, что закон не ликвидирует причин появления этой задолженности. Ситуация повторяется раз в 10 лет, когда бюджет дофинансирует миллиардные долги.

Если из бюджета мы финансируем облгазы – эти деньги идут в карман олигархов. Это свидетельствует о договоренности руководства с ними

О чем свидетельствует его принятие? Борьба Зеленского с олигархами декларативная?

Я слежу за законопроектом. Он был утвержден на комитете Верховной Рады. Руководитель комитета Андрей Герус требовал его принять в конце того же дня. Это большой текст, написанный многими людьми, который очень трудно проанализировать. На следующий день он был внесен в повестку дня Верховной Рады и принят в первом чтении. Очевидно, имела место команда сверху.

Теперь законопроект находится на доработке. Были проведены вторые слушания в комитете. Текст стал доступен главному экспертному управлению ВР за час до голосования. Там было более 200 страниц комментариев. Такой документ невозможно было принимать без чтения. Итак, кто-то в этом заинтересован. Если главная политическая сила парламента и Кабинета министров проталкивает такой сложный и токсический документ, не давая возможности его прочитать и проанализировать, – это политический заказ. Если из бюджета мы финансируем облгазы – эти деньги идут в карман олигархов. Это ставит под сомнение чистоту намерений политического руководства и свидетельствует о существовании определенной договоренности с олигархами.

В последние месяцы облгазы наращивали фиктивные долги населения, формируя долговую массу, которая фактически будет оплачена из бюджета. С другой стороны Верховный суд рассматривал вопрос температурных коэффициентов, когда населению записывали дополнительную доплату, и это продолжалось два года. Вопрос рассматривается в суде уже полгода, он стоял на повестке дня несколько дней назад и снова его отложили. Очевидно, что рассмотрение этого вопроса явно координируется высшим политическим руководством.

Верховная Рада на заседании 14 июля одобрила законопроект №3508-д, которым предлагается механизм реструктуризации долгов, возникших на счетах теплокоммунэнерго, газсбытов и облгазов за газ – они превышают 100 млрд грн.

Законом установлен порядок урегулирования предприятиями задолженности за природный газ и его транспортировку.

По словам бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна, по этому закону олигархам простят более 100 млрд грн долгов за потребление газа.

Автор: Дмитрий КНЯЖИЧ
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