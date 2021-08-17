Введут доплаты к пенсиям - кто получит

Минсоцполитики подготовило проект постановления Кабмина о ежемесячной выплате 300 грн пенсионерам от 70 до 75 лет. Выплаты хотят ввести с 1 октября в 2022 года.

Об этом говорится в проекте постановления на сайте Федерации профсоюзов.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО Доплаты по 300 гривен к пенсиям планируют ввести со следующего года

Проведут ежегодную индексации выплат, пишет OBOZREVATEL.

С 1 марта 2023-го размер доплаты пенсионерам будет повышаться. Эти суммы определит Кабмин.

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В Украине в 2021 году могут ввести накопительную систему пенсионного обеспечения. Взносы на пенсию нужно будет платить с 2023-го или 2024-го.

Сейчас в Украине действует солидарная пенсионная система, и для выхода на заслуженный отдых в 60 лет необходимо иметь не менее 28 лет страхового стажа. С 1 апреля 2021 года Пенсионный фонд увеличил пенсионный возраст для женщин. А также изменил требования к трудовому стажу для всех пенсионеров. До 1 апреля возраст выхода на пенсию для украинок составлял 59 лет и 6 месяцев, однако с 1 апреля пенсионный возраст для женщин подняли до 60 лет и сравнили с условиями для мужчин. Однако украинки, родившиеся в период с 1 октября 1960-го по 31 марта 1961 года, смогут выйти на пенсию в возрасте 59,6. Другим женщинам придется ждать до 60 лет.