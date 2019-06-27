Введение рынка электроэнергии позволит сдержать тарифы – Корольчук

Если бы с 1 июля не запустили рынок электроэнергии, рост оптовой цены на электроэнергию и тарифов для промышленности составил бы более 20%. Фото: radiosvoboda.org

Запуск рынка электроэнергии с 1 июля в безопасном режиме позволит сдержать рост тарифов в переходный период.

Об этом написал член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук на своей странице в Facebook, комментируя заявление министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, что запуск рынка не приведет к существенному росту тарифов на электроэнергию ни для населения, ни для бизнеса.

"И для власти, и для Президента Зеленского, в частности, рынок в так называемом защищенном режиме (safe mode) с ПСО и "прайс-кэп" является идеальным механизмом сдерживания тарифов. С одной стороны, удается сохранить лицо европейских реформаторов и повесить на грудь медаль о важной победе. С другой стороны, власть получает на 9 месяцев "безопасный режим", который позволяет сдерживать рост тарифов на электроэнергию", - написал Корольчук.

Эксперт также обратил внимание, что если бы с 1 июля не запустили рынок электроэнергии, рост оптовой цены на электроэнергию и тарифов для промышленности составил бы более 20%.

"Если бы рынке не было, то ОРЦ и тарифы для промышленности выросли бы по существующим к новому рынку методиками больше, чем на 20%. Это связано с тем, что зимой, как мы помним, было принято искривленный энергобаланс для сдерживания тарифов, где не было учтено существенного роста доли ВИЭ и в целом завышенные объемы дешевых генераций", - отметил Корольчук.

По мнению эксперта, любые колебания тарифов на электроэнергию для промышленности сейчас никоим образом не связаны с введением новой модели энергорынка.

Согласно принятому Верховной Радой Закона Украины "О рынке электрической энергии", новый рынок электроэнергии, который будет функционировать в соответствии со стандартами Европейского Союза (ЕС), должен быть введен 1 июля 2019-го. Запуск рынка - это обязательства Украины в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС. Это также одно из условий программы сотрудничества Украины с МВФ и получения макрофинансовой помощи от ЕС в размере 500 млн евро в этом году.