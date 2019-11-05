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вторник, 05 ноября 2019 13:00

Введение "Роттердам+" помогло выжить государственным шахтам - Котко

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Введение &quot;Роттердам+&quot; помогло выжить государственным шахтам - Котко
Глава "Первой энергетической ассоциации Украины" Василий Котко: "Формула "Роттердам+" позволила установить справедливую цену на уголь". Фото: 112 Канал

Введение формулы "Роттердам +" позволило установить справедливую цену на уголь и государственные шахты получили дополнительные средства, что помогло им выжить.

Об этом заявил глава "Первой энергетической ассоциации Украины" Василий Котко в эфире 112 канала.

Эксперт напомнил, что до введения формулы "Роттердам +" цены на уголь устанавливались в ручном режиме и были занижены. Соответственно, цены на электроэнергию также определялись субъективно, что давало возможность крупным потребителям тока получать льготную цену. При таких условиях, угольный сектор работал в условиях ценовой дискриминации, а для выживания государственных шахт нужно было увеличивать дотации из бюджета.

"До этой формулы у нас учитывалась цена на уголь заниженная. Соответственно уменьшались тарифы на электроэнергию. Это выгодно было потребителям, особенно тем, которые потребляют большой объем электроэнергии. Но одновременно, если у нас цена занижалась на уголь, то для государственных шахт надо было увеличивать дотацию, чтобы они просто не умерли", - сказал Котко.

Он подчеркнул, что себестоимость добычи угля на государственных шахтах очень высока, и в случае низких цен на уголь государство вынуждено увеличивать дотации из бюджета.

"Если возьмем, например, сегодняшний день." Роттердам + ", сейчас цены на мировых рынках пошли вниз, примерно 1650 гривен. 2500 гривен у нас для государственных шахт. И 4500 у них себестоимость. Значит, сегодня разница между 4500 и 2500 - это то, что дотируется из бюджета. Представьте себе, как было не 2500, а раньше занижалась цена, она была и 1000, и т.д. то есть, росли дотации. а дотации за чей счет растут? Это бюджет. а бюджет - это чьи деньги? Это наши деньги ", - пояснил Котко.

Напомним, ранее глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщал, что государственные шахты с момента принятия формулы "Роттердам +" получили дополнительно более 10 млрд гривен.

Председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков отмечал, что введение формулы "Роттердам +" позволило забыть о веерных отключениях электроэнергии в стране и ручное регулирование цен на уголь и электроэнергию.

Українські новини
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