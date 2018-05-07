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понедельник, 07 мая 2018 16:11

Введение "Роттердам+" обусловлено отсутствием рынка электроэнергии - директор секретариата Европейского энергетического сообщества

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Введение &quot;Роттердам+&quot; обусловлено отсутствием рынка электроэнергии - директор секретариата Европейского энергетического сообщества
"В Европе никто не регулирует цены на производство (электроэнергии - ред.), только Украина" - директор секретариата Европейского энергетического сообщества Янез Копач. Фото: Bigmir.net

"В Европе никто не регулирует цены на производство (электроэнергии - Gazeta.ua), только Украина. Если вы регулируете цены на производство, вы должны также регулировать цены на, скажем, уголь. И тогда вы получите формулу, которая называется "Роттердам+", - заявил директор секретариата Европейского энергетического сообщества Янез Копач в эфире "5 канала".

По мнению еврочиновников, введение полноценного рынка электроэнергии позволит отказаться от государственного регулирования тарифов на электроэнергию.

"Эта дилемма не существует в Европе, она существует только в Украине, потому что у вас не существует либерализованного рынка электроэнергии. И как только этот рынок будет либерализован, все эти странные дилеммы просто исчезнут, но здесь еще нужно поработать", - отметил он.

С 11 июня 2017 года вступил в силу закон Украины "О рынке электрической энергии", который был принят 13.04.2017. Он направлен на выполнение обязательств Украины как члена Европейского энергетического сообщества, по внедрению требований Третьего энергетического пакета. Разработка Закона осуществлялась при содействии Европейского энергетического сообщества, а его содержание получило положительные отзывы от ЕС, США и международных антикоррупционных организаций. Внедрение на основе этого закона нового либерального рынка электроэнергии запланировано на второе полугодие 2019 года.

Против закона "О рынке электроэнергии" проголосовала фракция партии "Батькивщина". По мнению ее лидера Юлии Тимошенко, принятие произошло с грубым нарушением регламента. "Депутаты показали реальную коалицию, которая защищает олигархов. Это, по сути, продолжение "Роттердам+", - сказала она.

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