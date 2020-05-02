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суббота, 02 мая 2020 02:22

Всемирный банк выделит Украине $150 млн

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Всемирный банк выделит Украине $150 млн
Всемирный банк выделит помощь Украине. Фото: Укринформ

Всемирный банк предоставит Украине дополнительные 150 миллионов долларов на социальную поддержку населения.

Из этих денег 50 миллионов будет направлено на мероприятия по борьбе с коронавирусом. Совет директоров уже утвердил проект "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины", сообщает Всемирный банк.

Выделенные деньги должны помочь увеличить размер и ускорить выплаты социальной помощи для малообеспеченных семей и на программу субсидий.

Кроме того, из этих денег будут предоставлять единовременные выплаты пенсионерам по возрасту и людям с инвалидностью, которым предусмотрена социальная помощь.

Тысячи украинских семей уже имеют сложности с оплатой коммунальных услуг. Пенсионеры не могут позволить себе покупать даже самые необходимые лекарства и продукты питания из-за роста цен. Важно помочь этим людям путем ускорения социальных выплат, - отметил в. о. директора Банка в Украине Алекс Кремер.

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Напомним, Владимир Зеленский анонсировал социальные выплаты населению после окончания карантина.

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Дата
02
мая

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