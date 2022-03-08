Всемирный банк выделил в поддержку Украины $723 млн

Всемирный банк выделил Украине средства в помощь. Фото: Укринформ

Всемирный банк выделит Украине $723 млн. пакета экстренного финансирования для возможности предоставления критически важных услуг украинскому народу.

Пакет, утвержденный Советом исполнительных директоров, состоит из дополнительного займа на $350 млн и гарантий на сумму $139 млн, а также мобилизации грантового финансирования в размере $134 млн и параллельного финансирования в размере $100 млн, что и составляет пакет экстренного финансирования в размере $723 млн, информирует пресс-служба.

Совет исполнительных директоров утвердил дополнительный пакет бюджетной поддержки для Украины под названием "Финансирование восстановления Украины после экономической чрезвычайной ситуации или Свободная Украина" на сумму $489 млн.

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"Быстрая поддержка поможет правительству оказывать критически важные услуги украинским гражданам, в частности заработную плату работникам больниц, пенсии для пожилых людей и социальные программы для уязвимых слоев населения", говорится в сообщении.

Всемирный банк готовит для Украины пакет помощи в $3 млрд на ближайшие месяцы. МВФ готов профинансировать Украину в объеме до $1,4 млрд.