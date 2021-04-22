Всемирный банк одолжит Украине деньги на закупку вакцин

840 млн. грн потратят на закупку вакцин. Фото: Елена Луценко

Международный банк реконструкции и развития выделит Украине 2,5 млрд. грн на борьбу с COVID-19. Из них 840 млн. планируют потратить на закупку вакцин.

"Украинская система здравоохранения получит дополнительно 2,5 миллиарда помощи от международного банка реконструкции и развития. Вчера Кабинет министров Украины утвердил предложенную Минздравом сделку о займе в рамках проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине ". Этот документ предполагает средства для закупки вакцины от COVID-19 на сумму около 840 миллионов гривен. Дополнительным соглашением предусмотрена ее логистика, закупка оборудования для хранения, для холодовых цепей. Такоже - проведение тренингов по утилизации отходов.Еще будет закупка дополнительного оборудования для обеспечения холодовой цепи. В пунктах вакцинации заменят холодильники и оборудование для секвенирования. Около 900 млн.грн получит общий фонд государственного бюджета за выполнение DLI-показателей ", - рассказала заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова во время брифинга.

Международный банк реконструкции и развития является основным кредитным подразделением Всемирного банка. Переговоры о получении кредита велись с декабря прошлого года.

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Украина договаривается о закупке вакцин против COVID-19 в рамках общеевропейского договора. Обсуждают дополнительную передачу 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca, сообщили в Министерстве здравоохранения. Также 5 млн. доз вакцины могут поступить из Объединенных Арабских Эмиратов.

К концу 2021 в Минздраве планируют сделать 47 млн. прививок от коронавируса.