Все хотят быть программистами: какую работу ищет молодежь

Самыми популярными сферами для молодежи с позиции родителей является IТ, медицина, юриспруденция и бухгалтерия, маркетинг, культура и искусство. Фото: pixabay.com

Большинство абитуриентов и студентов планируют работать в сфере розничной торговли, продаж и закупок. Меньше всего хотят работать в научной сфере, авиации и военном деле.

В то же время родители хотели бы, чтобы их дети работали в сфере IT. Считают, что 10-15 тыс. грн - это оптимальная первая заработная плата, пишет OLX Работа.

Во время летних каникул 2/3 молодежи ищут временную подработку, 1/3 - постоянную работу. В то же время 40% готовы работать за 5-10 тыс. грн в месяц.

Преимущественно выбирают работу, которая связана с торговлей и продажами, ищут вакансии в барах, ресторанах, кафе. Интересуются предложениями работы в сферах IТ, маркетинга, строительства.

"Среди самых популярных профессий больше рабочих специальностей. Молодежь все чаще выбирает специальность по собственным интересам, а не условным престижем в обществе. Беспокойство вызывает сверхнизкая популярность сельского хозяйства, науки, авиации и военного дела. По данным Всеукраинского центра занятости, например, на 7 тысяч штатных единиц в сфере сельского хозяйства приходилось 36 тысяч безработных специалистов, в научной деятельности - на 1,3 тысячи единиц - 8 тысяч безработных специалистов", - объясняет результаты опроса руководитель направления OLX Работа Мария Абдуллина.

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Самыми популярными сферами для молодежи с позиции родителей является IТ, медицина, юриспруденция и бухгалтерия, маркетинг, культура и искусство.

42% родителей активно приобщаются к процессу выбора специальности абитуриента. В то же время 39% позволяют ребенку выбрать профессию самостоятельно.

В мае большинство работодателей готовы были платить 11-15 тыс. грн. В то же время большинство кандидатов согласны были получать зарплату в пределах 8-13 тыс. грн. По вакансиям средняя зарплата в мае достигла 11,7 тыс. грн. По резюме ее размер составил 12 тыс. грн, свидетельствуют данные Прозора Робота.