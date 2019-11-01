"Время выходить из тени и работать честно" - глава налоговой на совещании с Зеленским

Времена иллюзий и безответственности перед государственным бюджетом прошли. Налоговая работает так, чтобы теневой оборот спирта больше не чувствовал себя свободно.

Об этом заявил председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов во время рабочего совещания по вопросам развития спиртовой отрасли в Тернополе под председательством президента Владимира Зеленского.

Верланов отметил, что налоговая имеет результаты в борьбе с теневым рынком спирта. Их получили с помощью четкой аналитической работы и пристального мониторинга участников рынка.

По его словам, последние три года налоговый план для подакцизной отрасли был несколько уменьшен по сравнению с реально возможными поступлениями. Однако и он выполнялся только на 75%.

"На эти 2 месяца, оставшихся до окончания 2019 мы ставим одно требование ко всем участникам рынка подакцизной продукции - обеспечить наполнение государственного бюджета на 100% от запланированного. Это подход сервисной службы. В противном случае, мы будем вынуждены продемонстрировать все законные механизмы проверки, принуждения и взыскания, в тесном взаимодействии с правоохранительными органами", - заявил Верланов.

Он отметил, что ГНС имеет большой опыт в борьбе с налоговыми махинациями по НДС.

"Только с помощью аналитики и мониторинга мы решили вопрос дополнительных поступлений от НДС. То есть, практический опыт имеем", - заявил глава налоговой.

"Времена ложных иллюзий и безответственности перед государственным бюджетом прошли. Время выходить из тени и работать честно", - подытожил Верланов.

В сентябре 2019 начисления налога на добавленную стоимость (НДС) составили 20,95 млрд грн, что на 20,4% больше, чем в сентябре прошлого года.