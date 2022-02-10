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четверг, 10 февраля 2022 10:45

Впервые в истории отечественной нефтепереработки изготовили бензин с октановым числом 98

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Впервые в истории отечественной нефтепереработки изготовили бензин с октановым числом 98
Бензин столь высокого качества изготовили благодаря технической модернизации. Фото:biz.censor.net

Кременчугский нефтеперерабатывающий завод в начале февраля 2022 года изготовил бензин с октановым числом 98.

Это произошло впервые в истории отечественной нефтепереработки, сообщает ЦТС.

"Бензин премиального качества марки А-98-Евро5-Е0 в количестве 2 тыс. тонн готов к отгрузке на АЗС. Топливо изготовлено в полном соответствии с ДСТУ 7687: 2015 и требованиями Технического регламента. Эта марка бензина соответствует жестким эксплуатационным требованиям и экологическим стандартам стран ЕС", - говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что возможность приготовить бензин столь высокого качества появилась благодаря технической модернизации "Укртатнафты".

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В 2021 г. в Украину импортировано 8 тыс. тонн бензина А-98, из них 7,5 тыс. тонн из Литвы.

В 2021 году на импорт из Литвы пришлось 9% поставок дизтоплива – 690 тыс. тонн и 11% бензина – 265 тыс. тонн.

С 7 февраля Беларусь заблокировала поставки нефтепродуктов из Литвы в Украину через территорию Беларуси по железнодорожному транспорту. Прекращение поставок литовских нефтепродуктов в Украину в стратегическом плане может усилить высокую зависимость Украины от импорта нефтепродуктов из России и Белоруссии.

На стоимость нефтепродуктов влияют внешние котировки, по которым следует расчет с производителями и поставщиками. Вторая причина – курс валют, третья – текущая ситуация на рынке, – говорит 40-летний Александр Сиренко, аналитик консалтинговой компании "Нафторинок". — В январе нефть подорожала, потому стоимость бензина и дизельного горючего растет. Гривна сдала, на курс повлияла ситуация с Россией. Обесценивание гривни влияет на стоимость горючего.

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10
февраля

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